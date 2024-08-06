Що це було насправді? Лікар розвінчав міф про "сон" Магучіх на Олімпіаді

Українська чемпіонка запам’яталася на Іграх не лише завдяки своїй перемозі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола "золото" на Олімпійських іграх у Парижі. У фіналі турніру українка "спала" просто під час змагань.

Помічник тренера Ярослави Сергій Степанов припустив, що занадто довге сидіння між спробами призводить до застою крові в ногах. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у Telegram-каналі Hospital Pass зазначив, що це лише міф.

"Якщо серйозно, то у тактиці Магучіх немає нічого дивного чи нового. Лежання зменшує потенційний набряк у кінцівках, спальний мішок сповільнює віддачу тепла у мʼязах зберігаючи їх еластичність та знижуючи ризик небажаної травми.

Але обґрунтування цієї тактики від тренерів чи самої Ярослави вимагає коментаря, тому що культивування міфів про "перетискання судин" дійсно може бути шкідливим для вашого здоровʼя і гаманця.

Тиск у судинах (особливо артеріях) достатній, щоб у будь-яких умовах доставляти кров куди потрібно, тому "сидіння сповільнює рух крові" або "судини шиї перетиснуло і кров не доходить до мозку" – це дуже шкідливий фольклор, який тримає нашу медицину в середніх віках", — написав Степанов.

Повний пост Бабелюка про Магучіх

Напередодні Магучіх сама розповіла, чому спала під час фіналу ОІ. Детальніше читайте в інтерв’ю: "Про "сон" між стрибками та кінець кар’єри: інтерв’ю з героїнями Олімпіади-2024 Магучіх та Геращенко".