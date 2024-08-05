"Це кінець...": Магучіх після перемоги на Олімпіаді розповіла про свої плани

Спортсменка продовжить радувати вболівальників новими перемогами

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх і не думає зупинятись на досягнутому. Напередодні Ярослава стала золотою медалісткою Олімпійських ігор у Парижі.

У коментарі кореспондентові "Телеграфа" Ярослава зізналася, що Олімпіада — це лише "кінець циклу, а не кар’єри". Стрибунка у висоту планує побити власний світовий рекорд і виступити на наступних Олімпійських іграх. Детальніше читайте в інтерв’ю: "Про "сон" між стрибками та кінець кар’єри: інтерв’ю з героїнями Олімпіади-2024 Магучих та Геращенко".

"Ви знаєте, немає межі досконалості. І я продовжуватиму вдосконалюватися. Виграватиме медалі на наступних чемпіонатах світу та Європи, на наступній Олімпіаді, вже через чотири роки. Зрозуміло, постараюся перевершити свій світовий рекорд. Олімпійські ігри це кінець циклу, але не кінець кар'єри точно. У мене ще багато чого попереду", — заявила Магучіх.

Нагадаємо, Разом із Магучіх на п’єдестал пошани у секторі для стрибків у висоту піднялася ще одна українка — Ірина Геращенко, яка поділила "бронзу" з австралійкою.

Наразі на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.