Українець Коростильов опинився за два кроки від медалі на Олімпіаді

Український стрілець виступив у фіналі Олімпіади

У понеділок, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся турнір зі стрільби зі скорострільного малокаліберного пістолета на 25 м. Україну в цій дисципліні представляв Павло Коростильов.

За підсумками фіналу Коростильов посів п’яте місце. Про це повідомляє "Телеграф". "Золото" завоював Лі Юехун (Китай), "срібло" Чо Йонхдже (Південна Корея), а "бронзу" — Ван Сіньцзе (Китай).

Коростильов є багаторазовим чемпіоном світу та Європи зі стрільби, однак у скорострільному пістолеті у нього не так багато нагород. Також на його рахунку є "бронза" Європейських ігор у міксті (стрільба з пістолета з 25 м).

Додамо, що кваліфікацію у цій дисципліні не подолав українець Максим Городинець.

Наразі на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти шість медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан.