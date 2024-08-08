На Олимпиаде запретили "Украину": подробности скандала
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1977
Украинской спортсменке запретили выступать на каноэ с надписью "Украина"
На олимпийских играх в Париже украинской спортсменке Анастасии Рыбачок запретили соревноваться в гребном спорте на лодке с надписью "Украина". Накануне ей запретили соревноваться на каноэ с надписью "Я — украинка".
Соответствующий комментарий Рыбачок приводит "Суспільне Спорт". Анастасия закрасила надпись "Я — украинка", и получилось "Украина". Еще 7 августа это устраивало организаторов, однако 8 августа после огласки организаторы Олимпиады запретили ей выходить на старт на этом каноэ.
"Возникла ситуация с моей надписью, ее заставили прикрыть. Из-за того, что СМИ раздули такой скандал в интернете, мне в принципе запретили на нем выступать. Не скажу, что они неправы — это правило, как мне объяснила ICF, существует уже давно. Как видите, у других стран вообще нет надписей.
Проблема в том, что ни штаб команды, ни ICF не знали, что нельзя надписи. И когда мне сделали ту лодку, и они [ICF] знали, что я на ней буду гоняться на Олимпиаде, мне никто ничего не сказал. Конечно, жаль, что у меня нет запасной лодки, только одну привезла на Олимпиаду. Но благодаря напарнице [Людмиле Лузан], у нее запас лодок и она с радостью со мной поделилась, [я выступила в квалификации]", — сказала Рыбачок.
Напомним, на Играх в Париже прогремел громкий политический скандал. Кроме того, конфуз на церемонии открытия Олимпиады привел к дипломатическому скандалу.