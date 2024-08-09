На Олімпіаді стартує українка, яка поборола параліч

На Іграх відбудеться історична подія

У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі стартує брейкінг. Україну в новому олімпійському виді спорту представлять три спортсмени — Анна Пономаренко (Stefani), Катерина Павленко (Kate) та Олег Кузнєцов (Kuzya).

Британське видання The Telegraph розповідає непросту історію попадання на Олімпіаду лідерки збірної України Анни Пономаренко (Stefani). Дівчина подолала безліч перешкод, щоб представляти країну на найвищому рівні.

2017 року українка працювала танцівницею в одному з розкішних готелів Туреччини. Українка багато тренувалася перед своїми виступами, через що організм дав збій. Одного ранку вона прокинулася і не змогла поворухнутися. Дівчина виявилася паралізованою від шиї та нижче. У лікарні Анну відправили на МРТ, де їй поставили діагноз грижа міжхребцевого диска у шиї, яка защемляла нерви у спинному мозку.

Українці запропонували складний вибір — негайна операція та кінець будь-якої спортивної діяльності, або тривала неінвазивна терапія, яка б, можливо, дозволила б і далі танцювати. Пономаренко обрала другий варіант і після місяців терапії вона знову почала ворушити пальцями, потім руками, після чого контроль повернувся до всього тіла. Ще за кілька місяців вона знову почала танцювати!

Пономаренко переїхала до Британії, де працювала у бродячому цирку та косметологом. Українка хотіла отримати британське громадянство, але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну їй запропонували виступати за Україну на Олімпіаді. Анна погодилася і відбиралася на Ігри, бувши на четвертому місяці вагітності, багато чого змінивши у своїй танцювальній програмі, щоб знизити ризик для своєї майбутньої дитини. Українка брала участь у змаганнях на сьомому місяці вагітності та продовжувала тренуватися аж до пологів. У результаті Пономаренко народила дівчинку Мілану, а через 4 дні відновила тренування.

Українки стартують на Олімпіаді у брейкінгу 9 серпня. Жіночий фінал також пройде цього дня.