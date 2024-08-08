Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 9 серпня (оновлюється)

На Іграх пройде великий ігровий день

У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 14-й змагальний день. Українці боротимуться за медалі у деяких видах.

Почнуть змагатися за медалі плавці, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: вітрильний спорт, настільний теніс, скелелазіння, веслування, хокей на траві, художня гімнастика, стрибки у воду, важка атлетика, футбол, велогонки, боротьба, тхеквондо, брейкінг і пляжний волейбол.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 9 серпня (оновлюється)

8:30 Марафонське плавання: 10 км (чоловіки)

11:00 Настільний теніс: Матч за бронзу, командний розряд (чоловіки)

13:13 Вітрильний спорт: Кайт (чоловіки)

13:35 Спортивне скелелазіння: Складність (чоловіки)

13:40 Веслувальний спринт: Каное-двійки 500 м (жінки)

14:00 Веслувальний спринт: Байдарки-двійки 500 м (жінки)

14:20 Веслувальний спринт: Байдарки-двійки 500 м (чоловіки)

14:40 Веслувальний спринт: Каное-одиначки 1000 м (чоловіки)

15:00 Хокей на траві: Матч за бронзу (жінки)

15:30 Художня гімнастика: Особисте багатоборство

16:00 Настільний теніс: Командний розряд (чоловіки)

16:00 Стрибки у воду: Трамплін 3 м (жінки)

16:00 Важка атлетика: 89 кг (чоловіки)

16:00 Футбол: Матч за бронзу (жінки)

17:00 Волейбол: Матч за бронзу (чоловіки)

19:00 Футбол: Фінал (чоловіки)

19:00 Трекові велогонки: Спринт (чоловіки)

19:09 Трекові велогонки: Медісон (жінки)

19:15 Боротьба: Вільна, 57 кг, 86 кг (чоловіки). Вільна 57 кг (жінки)

20:30 Легка атлетика: Естафета 4X100 м (жінки)

20:30 Важка атлетика: 71 кг (жінки)

20:40 Легка атлетика: Штовхання ядра (жінки)

20:45 Легка атлетика: Естафета 4X100 м (чоловіки)

21:00 Легка атлетика: 400 м (жінки)

21:00 Хокей на траві: Фінал (жінки)

21:10 Легка атлетика: Потрійний стрибок (чоловіки)

21:15 Легка атлетика: Семиборство, 800 м (жінки)

21:19 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, до 67 кг (жінки)

21:34 Тхеквондо: Поєдинки за бронзу, до 80 кг (чоловіки)

21:55 Легка атлетика: 10 000 м (жінки)

22:00 Пляжний волейбол: Матч за бронзу (жінки)

22:15 Брейкінг: Фінал (жінки)

22:19 Тхеквондо: Фінал, до 67 кг (жінки)

22:30 Бокс: Фінал, до 71 кг (чоловіки)

22:37 Тхеквондо: Фінал, до 80 кг (чоловіки)

22:45 Легка атлетика: 400 м з/б (чоловіки)

22:47 Бокс: Фінал, до 50 кг (жінки)

23:16 Бокс: Фінал, до 92 кг (чоловіки)

23:30 Пляжний волейбол: Фінал (жінки)

23:51 Бокс: Фінал, до 66 кг (жінки)

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, українські спортсмени зуміли здобути дві нагороди, довівши загальну кількість медалей збірної України до 10. Відзначилися борці греко-римського стилю Парвіз Насібов та Жан Беленюк.