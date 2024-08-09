Олімпіада-2024: розклад та результати українців 9 серпня (оновлюється)

Українці продовжують змагатися на Іграх

У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 14-й змагальний день. Українці змагатимуться за медалі у кількох видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 8 серпня. Українці цього дня змагатимуться у стрибках у воду, художній гімнастиці, веслуванні, боротьбі, брейкінгу, сучасному п'ятиборстві та синхронному плаванні.

Розклад та результати українців 9 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

11.00. Стрибки у воду. Вишка 10 м, попередній раунд (ч) — Олексій Середа.

11.00. Художня гімнастика. Групове багатоборство, кваліфікація — Україна.

11:30. Веслувальний спринт. Каное-двійки 500 м, півфінали (ж) — Лузан/Рибачок.

12:00. Боротьба. Вільна боротьба, 62 кг, 1/8 фіналу (ж) – Ірина Коляденко – Орхон Пуревдорж (Монголія).

Вільна боротьба, 125 кг, 1/8 фіналу (ч) – Олександр Хоцяновський – Гено Петріашвілі (Грузія).

15:30. Художня гімнастика. Особисте багатоборство, фінал — Таїсія Онофрійчук.

17:07. Брейкінг. Бі-Герлз — Kate, Stefani.

18:40. Сучасне п’ятиборство. Особистий залік, півфінал B, фехтування, бонус-раунд (ч) — Олександр Товкай, Владислав Чекан.

20:30. Синхронне плавання. Дуети, технічна програма — Україна.

За підсумками 13 ігрових днів українці на Олімпіаді в Парижі зуміли здобути 10 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк.