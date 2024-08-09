На Олимпиаде стартует украинка, поборовшая паралич

На Играх произойдет историческое событие

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже стартует брейкинг. Украину в новом олимпийском виде спорта представят три спортсмена — Анна Пономаренко (Stefani), Екатерина Павленко (Kate) и Олег Кузнецов (Kuzya).

Британское издание The Telegraph рассказывает непростою историю попадания на Олимпиаду лидера сборной Украины Анны Пономаренко (Stefani). Девушка преодолела массу препятствий, чтобы представлять страну на высочайшем уровне.

В 2017 году украинка работала танцовщицей в одном из роскошных отелей Турции. Украинка усердно тренировалась перед своими выступлениями, из-за чего организм дал сбой. Однажды утром она проснулась и не смогла пошевелиться. Девушка оказалась парализованной от шеи и ниже. В больнице Анну отправили на МРТ, где ей поставили диагноз грыжа межпозвоночного диска в шее, которая защемляла нервы в спинном мозге.

Украинке предложили сложный выбор — немедленная операция и конец любой спортивной карьеры, либо длительная неинвазивная терапия, которая, возможно, позволила б и дальше танцевать. Пономаренко выбрала второй вариант и после месяцев терапии она вновь начала шевелить пальцами, затем руками, после чего контроль вернулся ко всему телу. Еще через несколько месяцев она снова начала танцевать!

Пономаренко переехала в Британию, где работала в бродячем цирке и косметологом. Украинка хотела получить британское гражданство, но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ей предложили выступать за Украину на Олимпиаде. Анна согласилась и отбиралась на Игры, будучи на четвертом месяце беременности, изменив многое в своей танцевальной программе, чтобы снизить риск для своего будущего ребенка. Украинка участвовала в соревнованиях на седьмом месяце беременности и продолжала тренироваться вплоть до родов. В итоге Пономаренко родила девочку Милану, а спустя 4 дня возобновила тренировки.

Украинки стартуют на Олимпиаде в брейкинге 9 августа. Женский финал также пройдет в это день.