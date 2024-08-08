Беленюк завоював для України 10 медаль на Олімпіаді

Досвідчений український борець знову боровся за медаль на Іграх

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся чоловічий фінал у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг. Україну у малому фіналі представляв Жан Беленюк.

У поєдинку за "бронзу" Беленюк боровся проти Аркадіуша Кулініча із Польщі. "Дуель" завершилася перемогою українця з рахунком 3:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, Беленюк, який є олімпійським чемпіоном Токіо та срібним призером Ігор у Ріо, на старті олімпійського турніру пройшов Цянь Хайтао (Китай) — 7:1, після чого впорався з Нурсултаном Турсиновим (Казахстан) — 7:3. У 1/2 фіналу українець програв іранцю Алірезу Мохмадіпіані, попри запеклу боротьбу — 3:3* (представник Ірану переміг за рахунок останньої активної дії).

Таким чином, на Олімпіаді у Парижі українці зуміли виграти 10 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.