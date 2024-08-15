"Вікторія" — "Кривбас": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Гра відбудеться у четвер увечері у чеському Пльзені

15 серпня, у четвер, у Пльзені (Чехія) відбудеться матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому місцева "Вікторія" прийме український "Кривбас" з Кривого Рогу. Перша гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "Вікторії".

В Україні гру покаже у прямому ефірі УПЛ ТБ, повідомляє "Телеграф". Канал доступний у багатьох провайдерів, ОТТ-платформ, кабельних мереж (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV тощо). Матч "Вікторія" Пльзень — "Кривбас" розпочнеться на стадіоні "Дусан Арена" о 20.00 за київським часом.

Якщо "Кривбас" зможе виграти в гостях з різницею в два і більше голів (або здобути мінімальну перемогу та здолати суперника у додатковий час чи в серії пенальті) та пройде "Вікторію", то в наступному раунді ЛЕ зіграє проти шотландського "Хартса".

Зазначимо, що навіть у разі програшу "Кривбас" не залишить єврокубки, а продовжить виступи у третій за значимістю Лізі конференцій. Криворіжці перейдуть до 4-го раунду кваліфікації ЛК, де зіграють з іспанським "Бетисом".

Як повідомляв "Телеграф", раніше "Динамо" обіграло "Рейнджерс" в матчі Ліги чемпіонів.