"Виктория" - "Кривбасс": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Игра состоится в четверг вечером в чешском Пльзене

15 августа, в четверг, в Пльзене (Чехия) состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором местная "Виктория" примет украинский "Кривбасс" из Кривого Рога. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ""Виктории".

В Украине игру покажет в прямом эфире УПЛ ТВ, сообщает "Телеграф". Канал доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Матч "Виктория" Пльзень — "Кривбасс" начнется на стадионе "Дусан Арена" в 20.00 по киевскому времени.

Если "Кривбасс" сможет выиграть в гостях с разницей в два и более голов (или одержать минимальную победу и одолеть соперника в дополнительное время или серии пенальти) и пройдет "Викторию", то в следующем раунде ЛЕ сыграет против шотландского "Хартса".

Отметим, что даже в случае проигрыша "Кривбасс" не покинет еврокубки, а продолжит выступления в третьей по значимости Лиге конференций. Криворожцы перейдут в 4-й раунд квалификации ЛК, где сыграют с испанским "Бетисом".

Как сообщал "Телеграф", ранее "Динамо" обыграло "Рейнджерс" в матче Лиги чемпионов.