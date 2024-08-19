Український клуб місяцями не платить зарплату гравцям: причина розсмішила мережу

Клуб став отримувати менше грошей від спонсорів через війну

Баскетбольний клуб "Київ-Баскет" визнав заборгованості перед гравцями, назвавши кілька причин. Після цього виникнула неоднозначна реакція мережі.

Український коментатор Віталій Волочай на своєму telegram-каналі висміяв відповідь пресслужби київського клубу. Журналіст зазначив, що в українському спорті досі збереглися совкові традиції комунікації.

"Читаю зараз в фейсбуці баскетбольного клубу Київ-Баскет офіційне пояснення, чому 4 місяці не платять грошей гравцям, і хочеться істерично ржати. Ну тобто люди не платять зарплату, це норма в українському баскетболі, абсолютна норма. Можуть не платити 4 місяці, півроку, взагалі не платити, і коли на них тиснуть вони видають щось типу "Взагалі то гравці знали на що підписувалися, і взагалі партнери клубу гроші спрямовували на оборону країни, а ви вимагаєте на зарплати гравців". Це прям кумедно.

Комунікація в українському спорті це щось дуже примітивне, і все ще на рівні совкових традиція аля "ідіть в ж*пу, цей весь шабаш взагалі не для вас, а для боса", — написав Волочай.

Віталій Волочай

Напередодні на сторінці БК "Київ-Баскет" у Facebook з’явилася офіційна заява директора клубу Світлани Неухацької з приводу висловлювань колишнього баскетболіста команди Назарія Кисільчука.

У мережі лише розкритикували слова Неухацької.

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