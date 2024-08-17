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Беленюк озвучив плани після завершення кар’єри та дав цікавий натяк

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
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Автор
Жан Беленюк
Жан Беленюк. Фото НОК України

Спортсмен не виключив, що ще повернеться на борцівський килим

Бронзовий призер Олімпіади-2024 борець Жан Беленюк розповів, чим займатиметься після закінчення спортивної кар’єри. На Олімпіаді в Парижі спортсмен зняв борцівки прямо на килимі, що означає завершення виступів.

Про це спортсмен розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Життя після Олімпіади: у Хижняка – вимушена пауза, у Лузан – благодійність, а у Беленюка – особисте життя".

На запитання "Ви залишили свої борцівки на татамі. А що далі? Які плани?", Беленюк відповів: "Плани — працювати далі. Зараз у всіх українців головна мета – перемога у цій війні над ворогом. Тому основні зусилля спрямовуватиму саме на це Щоб життя українців нормалізувалося, щоб пішло економічне зростання, щоб люди хотіли повертатися з-за кордону, щоб ми жили і мали можливість планувати наше життя надалі.

В умовах війни досить складно формувати свої плани, адже ти не знаєш, що буде завтра. Кожен, хто проживає на території України, зараз не може почуватися в безпеці. Тому головна мета – наближати перемогу".

А говорячи про те, чи важко поєднувати спорт та політику, зауважив: "Останнім часом я їх уже не поєдную, тому простіше стало (сміється). Скажу тільки, що на особисте життя часу взагалі не вистачало. Але зараз сучасні комунікації дозволяють віддалено брати участь. у роботі комітетів. Це давало мені можливість бігати на біговій доріжці та одночасно брати участь у роботі комітету з молоді та спорту Верховної Ради. Тому намагався максимально оптимізувати свій час, щоб скрізь встигати. За місяць до Олімпіади я взяв у парламенті відпустку, щоб підготуватися до важливих змагань".

А після питання "Чому ви так рано залишаєте спорт?" задумався, і навіть трохи заінтригував: "Чому рано? Тридцять три роки — це нормально. Хоча після ваших слів я задумався. Може, і залишусь".

На Іграх Париж-2024 Жан Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулініча у сутичці за бронзову медаль у ваговій категорії до 87 кг. із рахунком 3:1. Таким чином, він зібрав повну колекцію олімпійських нагород після срібла Ріо-2016 та золота Токіо-2020

Теги:
#Олімпіада #Боротьба #Жан Беленюк