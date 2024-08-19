Украинский клуб месяцами не платит зарплату игрокам: причина рассмешила сеть

Клуб стал получать меньше денег от спонсоров из-за войны

Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" признал задолженности перед игроками, назвав несколько причин произошедшего. После этого последовала неоднозначная реакция сети.

Украинский комментатор Виталий Волочай на своем telegram-канале высмеял ответ пресс-службы киевского клуба. Журналист отметил, что в украинском спорт до сих пор сохранились совковые традиции коммуникации.

"Читаю сейчас в фейсбуке баскетбольного клуба Киев-Баскет официальное объяснение, почему 4 месяца не платят денег игрокам и хочется истерически ржать. Ну, то есть люди не платят зарплату, это норма в украинском баскетболе, абсолютная норма. Могут не платить 4 месяца, полгода, вообще не платить, и когда на них давят, они выдают что-то типа "Вообще-то игроки знали, на что подписывались, и вообще партнеры клуба деньги направляли на оборону страны, а вы требуете на зарплаты игроков". Это прямо забавно.

Коммуникация в украинском спорте это что-то очень примитивное, и все еще на уровне совковых традиций аля "идите в ж*пу, этот весь шабаш вообще не для вас, а для босса", — написал Волочай.

Виталий Волочай

Накануне на странице БК "Киев-Баскет" в Facebook появилось официальное заявление директора клуба Светланы Неухацкой по поводу высказываний бывшего баскетболиста команды Назария Кисильчука.

В сети лишь раскритиковали слова Неухацкой.

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