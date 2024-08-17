Українські спортсмени знайшли винних у провалі на Олімпіаді

Чемпіони світу Трунов та Семикін звинувачують Федерацію у зриві збору у Польщі та відсутності персоналу на Іграх

Українські байдарочники, які посіли 4 місце на Олімпійських іграх, жорстко розкритикували роботу національної федерації перед Олімпійськими іграми. У спортсменів не було запланованого збору перед Олімпіадою та допоміжного персоналу на самих Іграх.

Про це розповіли веслярі Ігор Трунов та Іван Семикін, які стали чемпіонами світу у 2021-му році, але так і не зуміли дістатися разом із партнерами до п’єдесталу на Іграх у Парижі, повідомляє сайт Веслування України. Зокрема, Ігор Трунов зауважив:

"Взагалі, у нас за планом була фінальна підготовка у місті Валч, що в Польщі, але в останній момент Федерація каное України зробила такий жест, що польська федерація скасувала нам збір. Чесно, ми не знаємо, що сталося між двома федераціями — нашою та польською Яка була причина, але збір нам скасували. І, в результаті, фінальна підготовка трохи зірвалася".

А Іван Семикін розповів про ключовий момент самих Ігор. Наші веслярі не мали допоміжного персоналу, який не зміг підготувати спортсменів до фінального заїзду:

"У нас було дві години від півфіналу до фіналу. І тут дуже грає роль, хто краще відновиться, хто технологічніше підійде до відновлення, кому допоможуть правильно відновитися. І в цьому ми точно не є лідерами. Та відмінність, яку я побачив, це наявність людей, персоналу, який допомагає спортсменам після дистанції.

Ми виходимо із заїзду, у нас зважування човна, потім треба дістатися елінгу і зробити, можливо, якийсь масаж, тому що м’язи просто повністю "залиті" [молочною кислотою]. Руки не працюють у цей момент. Те, що я побачив, це як до австралійців та іспанців підбігло п’ять людей. Відразу забрали човен, одягли на них холодні жилети в гарячу погоду. А ми стоїмо, чекаємо, поки наш човен винесуть, переганяємо його самі, самостійно. Своїми руками. А потім приходимо до елінгу: "Ну що, хлопці, давайте там один одного розімнемо. А у людей інші працівники команди носять човен, дають жилети, роблять масаж, відновлюють. Суперники просто підходять до цього професійніше.

Я не хочу, щоб це виглядало як виправдання. Ми робимо справді все, що залежить від нас. Ми бачимо, що можемо зробити, ми можемо допомогти одне одному. І ми одне одному і допомагаємо”.

А на додаткове запитання "Скільки у вас всього у команді персоналу, який з вами працював на Олімпійських іграх?" Семикін відповів: "Нуля. Нуль людей. Жоден представник персоналу не був акредитований на Олімпійські ігри. Я дивився на лідерів, а ми повинні завжди орієнтуватися на лідерів, і я не бачив нікого, хто не мав би хоча б одного-двох людей з обслуговуючого персоналу".

"Чи знали ми про це заздалегідь? Так, ми знали про це. Чи порушувалося це питання? Так, воно порушувалося. Я не беруся відповідати на запитання, хто за це відповідальний. Але я точно знаю, що є організація, яка повинна займатися спортсменами .Це — Федерація каное України. І якщо заздалегідь проглядалася така ситуація проблемна з персоналом, то, я вважаю, що федерація повинна була якось впливати на цю ситуацію, або самостійно, або спільно з НОК України.

Як повідомляв "Телеграф", збірна України посіла 22-е місце у підсумковому медальному заліку на Олімпіаді-2024 у Парижі. На рахунку нашої команди 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі — 12 нагород.