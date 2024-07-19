Партнер Мудрика радикально змінив імідж після перемоги на Євро-2024 (фото)

Футболіст стримав своє слово

Захисник лондонського "Челсі" та збірної Іспанії Марк Кукурелья пофарбував волосся у червоний колір після перемоги на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Таким чином, він виконав обіцянку, яку дав перед турніром.

Футболіст опублікував відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram. Фанатам таке перетворення гравця сподобалося.

Зазначимо, Кукурелья провів на Євро-2024 шість матчів, а у фінальному поєдинку віддав гольовий пас на Оярсабаля, який оформив переможний гол. Марк був одним із лідерів команди на турнірі, хоча у "Челсі" він провів ненайкращий сезон.

Примітно, що Кукурелья став найненависнішим гравцем на ЧЄ-2024 через інцидент у матчі з Німеччиною. Футболіст зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте рефері не призначив 11-метровий, що вплинуло на перебіг зустрічі. Німці у всьому звинувачують саме Марка.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1), а у фіналі — Англію (2:1). Ознайомитись із результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".