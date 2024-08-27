Мудрик потрапив у скандал в Україні: що сталося

Спортсмен змінив агента, але колишній представник футболіста вважає, що йому заборгували

Поки футбольна кар’єра українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика відверто йде на спад, гравець збірної України частенько потрапляє у скандали. На цей раз Михайло щось не поділив зі своїм колишнім агентом.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі. Він показав документи, згідно з якими колишній агент Мудрика Олексій Альохін вимагає від футболіста кошти за надання представницьких функцій.

Деталі не повідомляються, але, судячи з дати укладання Посередницького договору (січень 2023 року), можна зробити висновок, що справа якось пов’язана з переходом Мудрика в "Челсі". Палата з вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ) відкрила провадження у цій справі.

Циганик вважає, що всі проблеми гравця пов’язані з його оточенням. Нещодавно Михайло змінив Альохіна на агентство Вадима Шаблія.

Напередодні Мудрик попрацював моделлю під час представлення нової форми "Челсі".

Раніше повідомлялося, що Мудрик попрощався з російською моделлю Віолеттою Грачовою. Пізніше стало відомо, що Михайло "клеїться" до іспанської актриси.