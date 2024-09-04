Перший після "Шеви": українського футболіста номіновано на "Золотий м’яч"

З часів Андрія Шевченка ніхто з українців не був номінований на цю престижну нагороду

У середу, 4 вересня, журнал France Football оголосив список номінантів на "Золотий м’яч-2024". Минулого року нагороду виграв аргентинець Ліонель Мессі.

Про номінацію українця Артема Довбика стало відомо після відповідного оголошення від France Football у соцмережі Х. Форвард збірної України проявив себе в Іспанії.

27-річний Довбик отримав визнання від авторитетного французького журналу завдяки своїй феноменальній грі у чемпіонаті Іспанії за "Жирону". Минулого сезону Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги. У кампанії 2023/24 українець на клубному рівні оформив 25 голів та 10 асистів у 41 матчі.

Влітку 2024 року Довбик перейшов із "Жирони" в "Рому", але в Італії поки голами не відзначався. Додамо, що форвард разом зі збірною України провалив Євро-2024, жодного разу не забивши на турнірі.

Нагадаємо, Довбик також отримав номінацію на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії. До речі, через трансфер гравця до "Жирони" стався скандал.

Додамо, що у 2024 році нагороду найкращому футболісту світу "Золотий м’яч" вручатимуть дещо інакше. До організації заходу буде залучено головний футбольний орган Європи — УЄФА.