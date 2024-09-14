"У 25 років мені відрізали ногу": український спортсмен розповів, як дійшов до перемоги на Паралімпіаді

Віктор Дідух став одним із героїв Паралімпіади-2024

У Парижі на Паралімпійських іграх у настільному тенісі тріумфував 37-річний уродженець села Млинок (Рівненська область) Віктор Дідух. Віктор — досвідчений спортсмен, який змагався на кількох Паралімпіадах, проте лише у Франції він виграв індивідуальне "золото".

"Телеграф" поспілкувався із новоспеченим чемпіоном. Повне інтерв’ю Дідуха читайте у статті "Мені нічого не потрібно – лише теніс: як український паралімпієць із маленького села здолав спортивну машину Китаю та завоював золото".

Дідух з дитинства займався настільним тенісом, але в пара спорт прийшов через рак. Спортсменові у 25 років відрізали ногу, але він і не думав залишати спорт. Саме пристрасть до настільного тенісу дозволила Віктору досягти величезного успіху на професійному рівні — на рахунку атлета 5 медалей на Паралімпійських іграх!

– Я займаюся настільним тенісом з п’яти років, то вже виходить, що 32 роки я в цьому спорті. Тато мене змусив грати. Він і був моїм першим тренером. В хаті у себе поставив стіл і тренував мене. Самоуки ми, — розповідає спортсмен.

За роки тренувань з батьком Віктор розвинув свої навички та продемонстрував неабиякий хист до цього спорту.

– Тому коли мені було 11 років, я переїхав в республіканське вище училище фізичної культури в Києві і там вже почав займатися настільним тенісом професійно, — зазначає Дідух.

Майбутній чемпіон буквально марив тенісом і присвячував йому майже весь свій час. Та в один момент в амбітні спортивні плани втрутилась важка хвороба і чоловік втратив ногу.

– У мене був рак, і сталося так, що в 25 років мені відрізали ногу, — пригадує спортсмен.

Та думки про те, щоб поставити хрест на улюбленому спорті після ампутації, у чоловіка не виникли.

– Таких думок і близько не було. Навпаки я хотів далі грати, — зазначає Дідух.

У Львові спортсмену встановили протез і після лікування чоловік знову повернувся до тренувань.

– Так, звісно, грати в теніс на протезі складніше, бо ж настільний теніс це дуже рухливий вид спорту, але я можу впевнено грати і зі здоровими спортсменами. Я виступаю на чемпіонатах України на рівні зі здоровими людьми і саме через це я сильний в інваспорті, — заявив Віктор.

Нагадаємо, збірна України здобула 82 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі, посівши 7-ме загальнокомандне місце. Додамо, що медальний залік із величезним відривом виграв Китай.