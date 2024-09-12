Найкраща українська тенісистка святкує ювілей: найгарячіші образи Світоліної (фото)

Одна із найвідоміших українських спортсменок святкує 30-річчя

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна святкує 30-річчя. До речі, українка на Олімпіаді в Парижі була прапороносцем збірної.

День народження застав тенісистку у Києві, де спортсменка бере участь у саміті перших леді та джентльменів. Еліна для заходу підібрала шикарне ділове вбрання. Відповідне фото Світоліна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Едіна Світоліна

Зазначимо, Еліна з легкістю могла б розпочати кар’єру моделі завдяки спорту та вродженій красі. Іноді вона знімається для журналів. "Телеграф" пропонує до вашої уваги топ найсексуальніших образів тенісистки.

Еліна Світоліна

Нагадаємо, Світоліна є найтитулованішою українською тенісисткою в одиночному розряді. На її рахунку 17 титулів WTA та 7 ITF, при цьому Еліна жодного разу не виходила у фінал Турніру Великого Шлема. Крім того, Світоліна вигравала "бронзу" на Олімпійських іграх у Токіо.

У серпні Світоліна обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян (6:4, 6:3). Після матчу українка не потиснула руку суперниці, яка раніше грала за РФ. Зазначимо, на "Вімблдоні-2024" Еліна порушила дрес-код.