Українець Дідух виграв "золото" Паралімпіади у настільному тенісі

Синьо-жовті виграли 18-те "золото"

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Збірна України здобула золоту медаль у настільному тенісі.

Українець Віктор Дідух у фіналі одиночного турніру з настільного тенісу у класі MS8 здобув тяжку перемогу. Про це повідомляє "Телеграф".

У фіналі паралімпійського турніру Віктор у п’ятисетовому трилері здолав представника Китаю Чжао Шуая. Підсумковий рахунок – 3:2 на користь українця.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 70 нагород на Паралімпіаді-2024, включаючи 18 золотих медалей. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.