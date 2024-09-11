Російський боксер-депутат Валуєв вигадав, як помститися Чехії за підтримку України

Ексспортсмен хоче вдарити по чеському пиву

Депутат Держдуми РФ, колишній боксер Микола Валуєв висловився за заборону чеського пива у Росії. Нещодавно російський депутат пригрозив Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

Відповідний коментар Валуєв опублікував на своєму telegram-каналі. Депутат зазначив, що Чехія по всьому світу займається закупівлею снарядів для ЗСУ, а також допомагає Україні обстрілювати Бєлгород, постачаючи РСЗВ "Вампір". У відповідь Росія лише купує чеське пиво, поповнюючи бюджет Чехії.

"Я вже писав тут, що пиво їхнє (і за рецептом теж) козляче у всіх сенсах. Наші вже давно варять не гірше. Але будь-яка згадка про чехів і чеське пиво, тим більше його пиття, сьогодні після обстрілів їх зброєю російських міст не в'яжеться зі здоровим глуздом", — написав Валуєв.

У травні 2023 року Валуєв став посміховиськом у мережі, розповівши, як відбив своєю присутністю атаку HIMARS. Раніше Микола звинуватив поляків та інших європейських лідерів у розробці плану недопущення росіян на міжнародні спортивні змагання. Додамо, що Валуєв є одним із багатьох російських спортсменів, які підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну.