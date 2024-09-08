Україна виборола останню медаль на Паралімпіаді

Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2024

У неділю, 8 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбувається останній, одинадцятий, ігровий день. Збірна України у своєму останньому фіналі здобула свою останню медаль.

Українець Антон Крюков виграв "срібло" у паверліфтингу у ваговій категорії понад 106 кг. Про це повідомляє "Телеграф".

"Золото" завоював Ахмад Амінзаде з Ірану, а "бронза" дісталася грузину Акакію Джинчарадзе.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 82 нагороди на Паралімпіаді-2024. Україна розпочала ігровий день зі "срібла" Марини Мажули у веслуванні. Ще "золото" у цьому виді країні приніс Владислав Єпіфанов. На рахунку нашої команди 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових нагород!

Напередодні 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі, а Марина Литовченко виграла "срібло" у цьому виді спорту. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався з "бронзи" Ігоря Німченка, потім Андрій Трусов виграв "золото", після чого Сергій Паламарчук та Денис Остапченко виграли "бронзу" та "срібло" в одному запливі. Наприкінці ігрового дня жіноча збірна України з фехтування на шпагах принесла країні срібло.