"В 25 лет мне отрезали ногу": украинский спортсмен рассказал, как пришел к победе на Паралимпиаде

Виктор Дидух стал одним из героев Паралимпиады-2024

В Париже на Паралимпийских играх в настольном теннисе триумфовал 37-летний уроженец села Млинок (Ровенская область) Виктор Дидух. Виктор — опытный спортсмен, посетивший несколько Паралимпиад, однако только во Франции он выиграл индивидуальное "золото".

"Телеграф" пообщался с новоиспеченным чемпионом. Полное интервью Дидуха читайте в статье "Мне ничего не нужно – только теннис: как украинский паралимпиец из маленького села одолел спортивную машину Китая и завоевал золото".

Дидух с детства занимался настольным теннисом, но в пара спорт пришел из-за рака. Спортсмену в 25 лет отрезали ногу, но он и не думал покидать спорт. Именно страсть к настольному теннису позволила Виктору добиться огромного успеха на профессиональном уровне — на счету атлета 5 медалей на Паралимпийских играх!

– Я занимаюсь настольным теннисом с пяти лет, так что получается, что 32 года я в этом спорте. Папа меня заставил играть. Он и являлся моим первым тренером. В доме у себя поставил стол и тренировал меня. Самоучки мы, – рассказывает спортсмен.

За годы тренировок с отцом Виктор развил свои навыки и продемонстрировал незаурядные способности к этому спорту.

– Поэтому когда мне было 11 лет, я переехал в республиканское высшее училище физической культуры в Киеве и там уже начал заниматься настольным теннисом профессионально, – отмечает Дидух.

Будущий чемпион буквально грезил теннисом и посвящал ему почти все свое время. Но в один момент в амбициозные спортивные планы вмешалась тяжелая болезнь и мужчина потерял ногу.

– У меня был рак, и случилось так, что в 25 лет мне отрезали ногу, – вспоминает спортсмен.

Но мыслей о том, чтобы поставить крест на любимом спорте после ампутации, у мужчины не возникло.

– Таких мыслей и в помине не было. Напротив, я хотел дальше играть, — отмечает Дидух.

Во Львове спортсмену установили протез и после лечения мужчина снова вернулся к тренировкам.

– Да, конечно, играть в теннис на протезе сложнее, ведь настольный теннис это очень подвижный вид спорта, но я могу уверенно играть и со здоровыми спортсменами. Я выступаю на чемпионатах Украины на уровне со здоровыми людьми и именно поэтому я сильный в инваспорте, — рассказал Виктор.

Напомним, сборная Украины завоевала 82 награды на Паралимпийских играх в Париже, заняв 7-е общекомандное место. Добавим, что медальный зачет с огромным отрывом выиграл Китай.