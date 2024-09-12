"Маразм на Паралімпіаді": у Білорусі розповіли про "звірства" на Іграх

Білоруські спортсмени зіткнулися з низкою обмежень на Паралімпіаді-2024

Білоруси у кількості 8 атлетів взяли участь на Паралімпійських іграх у Парижі. Паралімпійський чемпіон Єгор Щелканов, який виступав на Іграх у нейтральному статусі, повідомив про "маразм" організаторів змагань.

Відповідну заяву Щелканова наводить sputnik.by. За словами пара атлета, білорусам не дозволяли користуватися білими рушниками через присутність білого кольору на прапорі Білорусі.

"Цей маразм скасували потім, але довелося переконувати організаторів", — заявив Щелканов.

Крім того, білоруській метательці списа Єлизаветі Добровольській також висували претензії через взуття білого кольору. Їй довелося перефарбовувати взуття у рожевий колір.

"Не допустили виступати у спортивному взутті білого кольору. Причина та ж — такий колір присутній на національному прапорі", — заявив генсекретар Паралімпійського комітету Білорусі Микола Шудейко.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 82 нагороди на Паралімпіаді-2024. Наша команда посіла 7-е місце у медальному заліку Ігор (5-те за кількістю медалей). Українці вигравали нагороди щодня.