"Навіть нацисти такого не робили": чемпіон світу з шахів безглуздо звинуватив Францію у розв’язанні війни в Україні

Російський гросмейстер зробив безглузду заяву

12-й чемпіон світу з шахів росіянин Анатолій Карпов висловився про проведення Олімпіади-2024 у Франції. Він розкритикував президента країни Емманюеля Макрона, який не виключив, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні.

Відповідний коментар Карпова наводить "СЕ". Російський гросмейстер звинуватив Францію у розв’язанні війни в Україні, хоча в цьому винна його рідна країна.

"Мене весь час дивує ставлення суспільства до Макрона. Він закликав французькі війська взяти участь у бойових діях в Україні. А Франція цього року проводить Олімпіаду. За старою традицією у роки Ігор припинялися всі бойові дії.

Тому дивно, що ніхто не звернув уваги на таке різночитання французького президента сьогодні й тих, хто керував світом у давні віки: грецькі Олімпіади й після цього. Навіть німці у 1936 році не розв’язали війну”, – сказав Карпов.

Зазначимо, Макрон публічно запропонував Росії олімпійське перемир’я. У Кремлі на це відповіли відмовою. У Росії вважають, що про олімпійське перемир’я говорити не варто, адже РФ нібито ні з ким не воює.