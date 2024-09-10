Зрадив Україну заради неї: як виглядає нова дружина футболіста Тимощука (фото)

Росіянка зіграла величезну роль у зраді футболіста

Колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук заплямував своє ім’я, залишившись працювати у російському "Зеніті" під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ексдружина футболіста Надія Навроцька вважає, що Анатолій вирішив залишитися в Росії через свою нову дружину Анастасію Клімову.

Росіянка, яка також працювала в "Зеніті", фактично керує всіма коштами колишнього футболіста як бенефіціар його статків у РФ. "Телеграф" розповідає про роль Клімової у житті зрадника України.

Тимощук познайомився з Клімовою у 2007 році, коли виступав за "Зеніт". Колишня дружина Анатолія вважає, що Анастасію "запропонували" українському футболісту невипадково.

"Бачите, як вчасно спрацювала підкладена ще у 2007 році повія. Вона йому вже впливала на мізки повним ходом, і він повернувся до Санкт-Петербурга. Його ніхто не тримає насильно там. Але йому вже тоді вкладали в голову, що треба яку-небудь нерухомість купити. На мою думку, вони збирали наших спікерів. З нього роблять українця в Росії для своєї публіки й навіть для світової", — розповідала Навроцька у січні 2024 року.

Через шлюборозлучний процес Тимощук спробував перевести все своє майно у РФ і придумав хитру схему, щоб колишня дружина не отримала частину майна. Крім того, Анатолій судиться з ексдружиною через аліменти. Тимощук має двох дітей від Навроцької й двох — від Клімової.

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька з дітьми.jpg

"Щоб уникнути розподілу майна під час розлучення з Надією (Навроцькою), він увесь статок перевів до Росії з різних куточків світу. І зробив бенефіціаром цю жінку (Клімову)", — заявляв у 2022 році Віталій Юрченко, колишній менеджер Тимощука.

Клімова зараз веде блог в Instagram, на її сторінку підписано близько 160 тисяч користувачів.

Анастасія Клімова з Анатолієм Тимощуком

Нагадаємо, Тимощук працює в структурі пітерського "Зеніту" і взагалі не думає щось змінювати. На початку 2024 року з’явилася інформація про втечу Анатолія з РФ, проте там швидко спростували ці чутки.