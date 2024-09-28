"Можуть не випустити": гордість збірної Росії боїться їхати на батьківщину

Російському воротареві порадили не повертатися до РФ

Російська професійна ліга загрузла у скандалах, пов’язаних із злочинцями. Не відстає від ліги й головна команда країни.

За інформацією telegram-каналу Baza найзірковіший гравець збірної Росії Матвій Сафонов боїться приїжджати до національної команди. Все через його борг за аліментами.

Адвокати гравця не рекомендували йому їхати до Росії, попри бажання воротаря. Річ у тому, що рішення суду щодо боргу з аліментів набуло законної сили, а отже, голкіпера, ймовірно, не випустять із РФ, якщо він потрапить туди. Сафонов заборгував колишній дружині 60 млн рублів (близько 26 млн грн).

Напередодні Російський футбольний союз (РФС) оголосив розширений склад збірної Росії на жовтневий тренувальний збір. До нього увійшли 42 футболісти, у тому числі Сафонов. Збір розпочнеться 7 жовтня у підмосковному Новогірську. З ким зіграє РФ – поки не оголошено, потенційні суперники – з-поміж збірних Азійської конфедерації футболу.

Нагадаємо, французький суперклуб ПСЖ купив Сафонова у російського "Краснодара" за 20 млн євро. Через справу про аліменти трансфер гравця був на межі зриву. Перед цим переходом у РФ побажали смерті основному воротареві парижан Джанлуїджі Доннаруммі.