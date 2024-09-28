Український футболіст забив супергол за "Манчестер Юнайтед" (відео)

Гравець ще не має громадянства України, проте хоче виступати за Синьо-жовтих

Юний англійський футболіст "Манчестер Юнайтед" U-18 Зак (Захар) Бауманн, який має коріння з України, забив красивий гол у матчі юнацької Прем’єр-ліги (U-18) проти "Блекберн" U-18. Півзахисник нещодавно виявив бажання виступати за збірну України.

Про це повідомляє "Телеграф". На 30-й хвилині поєдинку Бауманн, який грає на позиції центрального півзахисника, пробив із лінії штрафного точно у кут воріт.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помічник головного тренера збірної України U-19 Володимир Єзерський вже розмовляв з батьками Захара. Хлопець має бажання виступати за національну команду України. Додамо, що Бауман вже встиг дебютувати за "Манчестер Юнайтед" U-21 і навіть відзначився голом у своєму дебютному поєдинку. У вересні 2024 року Зак підписав свій перший професійний контракт із Червоними Дияволами.

Довідка: Зак Бауманн – англієць українського походження, народився у Болтоні та з 6 років грає за академію МЮ. Батьки гравця родом із Коломиї (Івано-Франківська область).

Раніше в Україні пролунав скандал через те, що тренери юнацької збірної України не помітили Данила Кревсуна, який грає за топ-команду на юнацькому рівні. Мати футболіста Юлія опублікувала гнівний пост у соцмережах, після чого Данило одразу потрапив до збірної.