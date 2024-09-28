"Могут не выпустить": гордость сборной России боится ехать на родину

Российскому вратарю посоветовали не возвращаться в РФ

Российская профессиональная лига погрязла в скандалах, связанных с уголовниками. Не отстает от лиги и главная команда страны.

По информации telegram-канала Baza самый звездный игрок сборной России Матвей Сафонов боится приезжать в расположение национальной команды. Все из-за его долга по алиментам.

Адвокаты игрока не рекомендовали ему ехать в Россию, несмотря на желание вратаря. Дело в том, что решение суда по долгу по алиментам вступило в законную силу, а следовательно, голкипера, вероятно, не выпустят из РФ, если он попадет туда. Сафонов задолжал бывшей жене 60 млн рублей (около 26 млн грн).

Накануне Российский футбольный союз (РФС) объявил расширенный состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор. В него вошли 42 футболиста, в том числе Сафонов. Сбор начнется 7 октября в подмосковном Новогорске. С кем сыграет РФ — пока не объявлено, потенциальные соперники — из числа сборных Азиатской конфедерации футбола.

Напомним, французский суперклуб ПСЖ купил Сафонова у российского "Краснодара" за 20 млн евро. Из-за дела об алиментах трансфер игрока был на грани срыва. Перед этим переходом в РФ пожелали смерти основному вратарю парижан Джанлуиджи Доннарумме.