Дочка Суркіса чекає на дитину від футболіста "Динамо": що сказав батько і як виглядає пара

Зять Суркіса дебютував у Лізі Європи

"Динамо" невдало стартувало в оновленій Лізі Європи УЄФА. Київський клуб зазнав нищівної поразки від "Лаціо" (0:3) у першому турі єврокубка.

У цьому поєдинку в Лізі Європи дебютував центральний захисник Крістіан Біловар, зять президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Біловар понад рік одружений з Яною Суркіс, молодшою донькою Суркіса. Пара чекає на первістка, про що стало відомо нещодавно. Напередодні Крістіан розповів, що йому сказав Суркіс в особистій розмові з цього приводу.

"Як із цією новиною привітав Ігор Суркіс? Нічого особливого, сказав: "Вітаю, синку". На цьому все", — заявив футболіст.

Ігор Суркіс привітав Крістіана Біловара та Яну Суркіс

Як виглядають Яна Суркіс та Крістіан Біловар:

Яна Суркіс та Крістіан Біловар

Яна Суркіс

У пряму трансляцію поєдинку "Динамо" — "Лаціо" потрапив цікавий момент. Ветеран Біло-синіх та збірної України Андрій Ярмоленко намагався щось донести молодому Біловару.

Біловар з’явився на полі на 19-й хвилині першого тайму через травму основного центрбека команди Браяна Себальоса. До перерви кияни пропустили ще два м’ячі через центральну зону. Перед другим таймом у ефір потрапив момент, де Ярмоленко досить емоційно щось розповідає Крістіану.

Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо":

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з другого кваліфайраунду Ліги чемпіонів. Кияни успішно подолали два етапи відбору, але не зуміли потрапити до основного етапу ЛЧ.