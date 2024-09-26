Футболіст зламав закони фізики: у Лізі Європи забито феноменальний гол (відео)

Німецький нападник забив видатний гол

Напередодні у Європі прогриміли перші матчі оновленої Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Зокрема, "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Лаціо" (0:3).

Ще однією гучною подією ігрового дня став супергол молодого форварда "Гоффенгайма" Макса Мьорштедта у ворота данського "Мідтьюлланна" (1:1). Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 1:0 на користь данців тренер "Гоффенгайма" Пеллегріно Матараццо випустив на поле 18-річного Макса і не помилився. На 90-й хвилині Мьорштедт неймовірно замкнув навіс партнера з правого флангу — м’яч від штанги залетів у ворота, а кіпер навіть не реагував. Річ у тому, що ніхто не міг повірити, що 194-сантиметровий нападник зможе так скластися і вдарити по м’ячу. У мережі жартують, що Макс зламав закони фізики. Користувачі вважають, що цей гол може стати найкращим у сезоні.

Огляд матчу "Мідтьюлланн" — "Гоффенгайм"

Раніше "Телеграф" повідомляв про головні зміни в Лізі Європи та інших єврокубках. Зазначимо, у ЛЄ від України виступає лише "Динамо", яке вже знає імена всіх суперників в основному етапі другого за силою єврокубка.