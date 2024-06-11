Колишня дружина російського воротаря хоче зірвати його трансфер до європейського топ-клубу

Гравець заборгував за аліментами 60 мільйонів рублів

Колишня дружина воротаря збірної Росії з футболу Матвія Сафонова Анастасія Казачек написала до паризького ПСЖ, щоб досягти виплати аліментів. Гравець днями має завершити трансфер до французького клубу.

Юрист Казачек розповів виданню "База", що його клієнтка звернулася до Головного управління ФССП, тому що аліменти та заборгованості (всього — 60 мільйонів рублів) ще не погашені. Поряд із судовими приставами Анастасія написала до ПСЖ, що їх новачок не сплачує аліменти.

Французький клуб поки не відповів екс-дружині гравця. Проте сьогодні стало відомо, що Сафонов, нібито, заплатив борги за аліментами. Воротар повністю погасив заборгованість у 60 мільйонів рублів, повідомляє Sport24. Раніше повідомлялося, що 6 червня через борг із аліментів Сафонову обмежили виїзд із Росії. Тепер, за інформацією джерела, він отримав можливість виїхати за межі РФ: обмеження на виїзд знято.

Водночас юрист не підтвердив інформацію, що голкіпер повністю виплатив борги з аліментів. "Ні, підтвердити не можу. Гроші Анастасія не отримувала. Про зняття заборони на виїзд щодо Сафонова дізналися з Інтернету", — заявив юрист

РосЗМІ пишуть, що Матвій Сафонов та Анастасія Козачек знайомі ще з часів навчання у школі, а згодом дружба переросла у кохання та офіційний шлюб. Однак штамп у паспорті ніяк не допоміг футболістові та його дружині — через рік після весілля вони розлучилися. У травні 2023 року Сафонов звернувся до суду — він хотів стягнути з колишньої дружини гроші на виховання дочки Майї. У відповідь Козачек звинуватила колишнього чоловіка у регулярних зрадах. Матвій нібито любив ходити до жінок легкої поведінки та витрачав у них великі гроші. Дружині та дитині він практично нічого не залишав.

Анастасія злякалася, що Сафонов може забрати доньку за рахунок своїх зв’язків. Цього не сталося – суд став на бік матері та зобов’язав футболіста платити аліменти. У свою чергу, футболіст не поспішав переказувати частину зарплати на користь дитини. У результаті, утворилася заборгованість у 60 млн. рублів.

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