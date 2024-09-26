Чи мають футболісти йти на війну? Ексдинамівець дав чітку відповідь (відео)

Ексфутболіст дав відверте інтерв’ю

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Микола Морозюк відповів на питання про службу гравців у ЗСУ. Багато клубів найвищого дивізіону країни "забронювали" футболістів.

Відповідний коментар Морозюка наводить YouTube-канал "Львівіч". Ексдинамівець вважає, що на цей час футболісти мають займатися своєю справою та фінансово приносити користь армії, проте може настати час, коли всім доведеться взяти зброю до рук.

"Не хочу просто, щоб мене якась частина людей зрозуміла неправильно. Я скажу так: навіть я як колишній гравець на сьогодні намагаюся робити по максимуму, що я можу зробити якоюсь своєю присутністю навіть на якихось благодійних матчах, турнірах, проєктах.

Організовуємо якісь аукціони та збираємо чималі суми грошей. І це я вважаю також і внесок якийсь у машини швидкої допомоги, пожежні машини тощо.

І іноді я уявляю себе там, і мені здається на сьогоднішній момент, що тут можу зробити набагато більше. Не можу сказати за весь український футбольний світ, але гадаю, поки вони мають грати у футбол. А якщо настане вже момент, там не має бути різниці, хто ти – футболіст чи депутат тощо”, — заявив ексфутболіст.

Нагадаємо, Морозюк у 2024 році розлучився зі своєю знаменитою дружиною Іриною. У нього є син та дочка. Також колишній футболіст грав за збірну України на турнірі Піке.