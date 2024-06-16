У РФ побажали смерті воротареві збірної Італії: все через ганебний трансфер ПСЖ

Паризький суперклуб купив гравця у країні-агресорі

Колишній воротар збірної СРСР та московського "Спартака" 83-річний Анзор Кавазашвілі прокоментував перехід російського воротаря Матвія Сафонова з "Краснодара" у ПСЖ. Раніше Кавазашвілі хотів викинути Україну з міжнародного футболу.

Відповідний коментар Кавазашвілі наводить bookmaker-ratings.ru. У мережі розкритикували цей трансфер, адже до бюджету РФ потрапить частина з 20 млн євро, які французи заплатили за гравця. Додамо, що Анзор зазначив, що Сафонов зможе замінити основного воротаря парижан та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму, якщо італієць "зламається, занедужає чи помре".

"Я проти переходу Сафонова в "ПСЖ". Там є надійний воротар, який довго і надійно грає. Матвію потрібно чекати, поки основний воротар занедужає, зламається або помре, щоб звільнилося місце.

До Доннарумми звикли вболівальники, захисники та сам клуб. Другому воротареві доведеться звикати, доводити – Матвієві буде складно… Як би він не зламався морально.

Йому не треба було йти у "ПСЖ", там є класний воротар. Боюся, він не потрапить до стартового складу і французький клуб, можливо, почне його віддавати в оренду. Мені не подобається це!" — заявив Кавазашвілі.

ПСЖ представив Сафонова

Раніше повідомлялося, що форвард збірної Угорщини Мартін Адам прославився на чемпіонаті Європи-2024, просто вийшовши на заміну. До речі, росіян не допустили навіть до відбору на Євро-2024.