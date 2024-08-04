"Так і програються медалі": український олімпієць жорстко пройшовся по суддям Ігор-2024

Спорстмен розповів, чому Україна йде без медалей у спортивній гімнастиці

Український гімнаст Назар Чепурний після фіналу в опорному стрибку на Олімпійських іграх у Парижі зробив гучну заяву. Українець на змаганнях посів шосте місце.

Відповідний коментар Чепурного наводить "Суспільне Спорт". Українець натякнув на проблеми у вітчизняній гімнастиці на рівні Федерації. На його думку, на турнірах найвищого рівня не вистачає українських суддів.

"Я задоволений своїми стрибками. Десь плюс-мінус краще, десь плюс-мінус гірше. Але не вважаю, що вони були набагато гіршими, ніж у хлопців з інших країн. Тому хочу окремо "подякувати" — не знаю, кому саме, але вважаю, що деякі зрозуміють: поки у нас у гімнастиці відбувається якась незрозуміла битва за владу, так і програються медалі на Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи та Кубках світу. Бо це вже не перший випадок, коли через те, що у нас немає суддів, які б боролися за спортсменів, нас сунуть де завгодно

[Так було на] чемпіонаті Європи, де за краще виконання другого стрибка я отримав на пів бала меншу оцінку, ніж потрібно було. Але та оцінка була не обґрунтована. Також це було на Кубку світу, коли подали протест і потім в останній момент мене [поставили] на друге місце. Таке і зараз відчуття, коли заходив на подіум", — заявив спортсмен.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у збірній України зі спортивної гімнастики пролунав скандал. Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики, зокрема віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову. Про проблеми у команді також повідомила тренер Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь розкритикувала українські ЗМІ.