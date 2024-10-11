Українська русалка: як колишня синхроністка переписала історію спорту (фото)

Українка демонструє феноменальні результати у небезпечному виді спорту

Українка Катерина Садурська днями побила власний світовий рекорд, ставши першою жінкою у світі, яка зуміла поринути під воду на 80 м без ласт та кисню. Це не перший рекорд 32-річної українки.

Катерина здобула чергову золоту нагороду з фрідайвінгу у грецькій Каламаті. Про це повідомляє "Телеграф".

Українка у дисципліні "постійна вага без ласт" (CNF) пірнула на 80 м, що стало новим світовим рекордом у цій дисципліні. Крім того, на чемпіонаті світу в Греції українка виграла "золото" у вільному зануренні (FIM) — 95 м, а ще встановила новий рекорд України — занурилася на 103 метри з моноластою.

Катерина Садурська побила світовий рекорд

Зазначимо, Катерина прийшла у фрідайвінг після 17-річної кар’єри синхроністки. Садурська вигравала весь набір медалей на чемпіонатах Європи. У 2016 році після олімпійського циклу спортсменка вирішила піти на "пенсію" та зайнятися фрідайвінгом. Спочатку це було хобі, проте після 2022 року захоплення переросло у професійний спорт.

Садурська представляла Україну на Олімпіаді-2016

"У лютому 2022-го ми зі студентами поїхали на навчальний курс до Єгипту. Я планувала залишитися там на тиждень, щоб самій потренуватися, але натомість залишилася в Єгипті на чотири місяці. І фрідайвінг — це було єдине, що я могла робити. Тому вирішила, що це буде моїм внеском у нашу боротьбу і я можу представляти Україну на міжнародній спортивній арені – нехай вона і не така велика у фрідайвінгу, але це ще одне нагадування про нас у світі”, – розповідала Садурська.

Як виглядає Катерина Садурська

Катерина Садурська

Нагадаємо, комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту України (ФПСУ) статусу національної через фото. Це сталося після того, як спортивна влада пригрозила федераціям, які відправлять українські делегації на міжнародні турніри за участю росіян та білорусів.