Украинская русалка: как бывшая синхронистка переписала историю спорта (фото)

Украинка демонстрирует феноменальные результаты в опасном виде спорта

Украинка Екатерина Садурская на днях побила собственный мировой рекорд, став первой женщиной в мире, сумевшей погрузиться под воду на 80 м без ласт и кислорода. Это не первый рекорд 32-летней украинки.

Екатерина завоевала очередную золотую награду по фридайвингу в греческой Каламате. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинка в дисциплине "постоянный вес без ласт" (CNF) погрузилась на 80 м, что стало новым мировым рекордом в этой дисциплине. Кроме того, на чемпионате мира в Греции украинка выиграла "золото" в свободном погружении (FIM) — 95 м, а еще установила новый рекорд Украины – погрузилась на 103 метра с моноластой.

Екатерина Садурская побила мировой рекорд

Отметим, Екатерина пришла во фридайвинг после 17-летней карьеры синхронистки. Садурская выигрывала весь комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2016 году после олимпийского цикла спортсменка решила уйти на "пенсию" и заняться фридайвингом. По началу это было хобби, однако после 2022 года увлечение переросло в профессиональный спорт.

Садурская представляла Украину на Олимпиаде-2016

"В феврале 2022-го мы со студентами поехали на учебный курс в Египет. Я планировала остаться там на неделю, чтобы самой потренироваться, но вместо этого осталась в Египте на четыре месяца. И фридайвинг — это было единственное, что я могла делать. Поэтому решила, что это будет моим вкладом в нашу борьбу и я могу представлять Украину на международной спортивной арене — пусть она и не такая большая во фридайвинге, но это еще одно напоминание о нас в мире", — рассказывала Садурская.

Как выглядит Екатерина Садурская

Екатерина Садурская

Напомним, комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта Украины (ФПСУ) статуса национальной из-за фото. Это произошло после того, как спортивные власти пригрозили федерациям, которые отправят украинские делегации на международные турниры с участием россиян и белорусов.