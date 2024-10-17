Український баскетболіст, який намагався незаконно втекти із країни, знайшов новий клуб в Україні

Баскетболіст продовжить свою кар’єру у Харкові

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" підписав угоду з колишнім гравцем "Київ-Баскету" Вадимом Заплотинським. Спортсмен намагався незаконно виїхати з України у травні 2024 року, але його затримали прикордонники.

Про це заявив президент клубу Сергій Чебишев напередодні старту нового сезону чемпіонату України у Вищій лізі. Функціонер перерахував імена новачків команди, а також зазначив, що Заплотинський проходить військову службу у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Окрім того, посилилися і новими гравцями. Це Іван Філоненко, Родіон Кузмін, Ілля Шавгаров та Вадим Заплотинський, який проходить військову службу у нашому рідному Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба", — заявив Чебишев.

Заплотинський минулого сезону у 32 матчах за "Київ-Баскет" у середньому набирав 10,2 очка, робив 10,5 підбирання (найкращий у лізі за цим показником), здійснював 1,0 перехоплення та 1,6 блок-шота за матч (найкращий показник у Суперлізі). За інформацією УП, 12 травня цього року Вадима затримали під час спроби незаконного перетину кордону у складі групи осіб на Буковині.

Раніше баскетбольний клуб "Київ-Баскет" визнав заборгованості перед гравцями, озвучивши безглузду причину. Нагадаємо, російський чиновник зганьбився, кидаючи м’яч у баскетбольне кільце.