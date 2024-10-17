Украинский баскетболист, который пытался незаконно сбежать из страны, нашел новый клуб в Украине

Баскетболист продолжит свою карьеру в Харькове

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" подписал соглашение с бывшим игроком "Киев-Баскета" Вадимом Заплотинским. Спортсмен пытался незаконно выехать из Украины в мае 2024 года, но был задержан пограничниками.

Об этом заявил президент клуба Сергей Чебышев накануне старта нового сезона чемпионата Украины в Высшей лиге. Функционер перечислил имена новичков команды, а также отметил, что Заплотинский проходит военную службу в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Кроме того, усилились и новыми игроками. Это Иван Филоненко, Родион Кузмин, Илья Шавгаров и Вадим Заплотинский, который проходит военную службу в нашем родном Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба", — заявил Чебышев.

Заплотинский в прошлом сезоне в 32 матчах за "Киев-Баскет" в среднем набирал 10,2 очка, делал 10,5 подбора (лучший в лиге по этому показателю), совершал 1,0 перехвата и 1,6 блок-шота за матч (лучший показатель в Суперлиге). По информации УП, 12 мая этого года Вадима задержали при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

Ранее баскетбольный клуб "Киев-Баскет" признал задолженности перед игроками, озвучив нелепую причину. Напомним, российский чиновник опозорился, бросая мяч в баскетбольное кольцо.