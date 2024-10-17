Чемпіон Кадирова пояснив свою втечу з Росії

Спортсмен виступає під прапором Канади

Абсолютний чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі Артур Бетербієв розповів, що був змушений виступати під канадським прапором, хоча відчуває себе росіянином. Напередодні БТР (прізвисько боксера) зі скандалом переміг росіянина Дмитра Бівола.

Відповідний коментар Бетербієва наводить ТАСС. Боксер заявив, що втратив би титули, якби виступав за Росію.

"Завжди відчував себе росіянином. З юності виступав за Росію і продовжую виступати за країну. Ми прийняли рішення зробити громадянство Канади, інакше мене позбавили б титулу. Це необхідно, щоб продовжувати боксувати", — сказав Артур.

Нагадаємо, уродженець Хасавюрта виїхав за океан у 2013 році. У червні 2022 року Бетербієв уперше провів бій під канадським, а не російським прапором. Зазначимо, довгий час бій між Бетербієвим та Біволом навіть не думали організовувати через війну в Україні, проте під впливом Саудівської Аравії поєдинок таки відбувся.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

До речі, після бою на рингу засвітився друг Артура Рамзан Кадиров, який підняв нового чемпіона. У мережі вважають, що Бівол як мінімум не програв, а перемогу Бетербієву приніс вплив Кадирова.