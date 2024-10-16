Українська спортсменка засвітила пишні груди у бюстгальтері (фото)

Спортсменка нерідко ділиться з підписниками гарячими знімками

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку, продовжує радувати своїх фанатів гарячими знімками. Нещодавно спортсменка блиснула фігурою на відпочинку в Карпатах.

Цього разу Марина опублікувала у Instagram ніжне фото у бюстгальтері. Деякі користувачі навіть припустили, що Марина вагітна, проте легкоатлетка спростувала ці чутки. "Всьому свій час", — зазначила Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук

"Красива", "Ви тут схожі на матусю, напевно, настав час….", "Фантастична", "Ніжна", "Фото вражає, ХІХ століття, красива, загадкова", — пишуть у мережі.

На жаль, 2024 року травми переслідували Марину аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал.

Нагадаємо, Бех-Романчук регулярно публікує гарячі знімки у соцмережах. Раніше легкоатлетка показала свою фігуру в купальнику із глибоким декольте, позуючи на САП-борді, а також засвітила ідеальні форми на тренуванні.