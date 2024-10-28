Родри выиграл скандальный "Золотой мяч-2024": "Реал" бойкотировал церемонию (видео)

В Париже раздали футбольные "Оскары"

В понедельник, 28 октября, в Париже в театре Шатле состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии France Football. "Золотой мяч-2024" достался Родри ("Ман Сити", сборная Испании).

Об этом сообщает "Телеграф". Впервые за долгое время на награду претендовал украинский футболист — форвард "Ромы" Артем Довбик.

Родри, который играет на позиции хавбека, стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и завоевал чемпионство в Англии вместе с "Ман Сити". Испанец прибыл на церемонию на костылях, недавно он получил тяжелую травму — повреждение связок правого колена.

Довбик занял 29-е место в тридцатке лучших футболистов мира. Украинец прибыл на мероприятие вместе с женой Юлией. Пара покрасовалась на красной дорожке перед началом церемонии.

Артем Довбик с женой Юлией. Фото: Getty Images

Добавим, что в день церемонии прогремел скандал. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Золотой мяч-2024" получит Родри из "Ман Сити", а не Винисиус из "Реала", из-за чего делегация Сливочных отменила свой визит в Париж, а между тем украинский вратарь Королевского клуба Андрей Лунин претендовал на трофей Льва Яшина — награда лучшему вратарю сезона. Организаторы в ответ отметили, что на этот раз не предупреждали победителя заранее.

Все победители номинаций на церемонии "Золотой мяч-2024":

Золотой мяч (лучший игрок года) — Родри ("Ман Сити")

Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин) — Айтана Бонмати ("Барселона")

Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года) — Ламин Ямаль ("Барселона").

Трофей Яшина (лучший вратарь года) — Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года) — Гарри Кейн ("Бавария") и Килиан Мбаппе ("Реал"/ПСЖ)

Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола) — Дженнифер Эрмосо

Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин) — "Реал"

Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин) — "Барселона"

Лучший тренер в мужском футболе — Карло Анчелотти ("Реал")

Лучший тренер в женском футболе — Эмма Хейз (сборная США)

Полное видео церемонии "Золотой мяч-2024":

Напомним, в этого году УЕФА совместно с Groupe Amaury — владельцами France Football и L’Équipe — вручал "Золотой мяч". В 2023 году награда досталась аргентинцу Лионелю Месси.