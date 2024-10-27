Військовий зробив пропозицію коханій просто посеред футбольного матчу (відео)

Дівчина сказала "Так"

Навіть у складні часи життя триває, а кохання перемагає всі перешкоди. Військовослужбовець Владислав, який щойно повернувся з передової, зробив пропозицію своїй обраниці Оксані. Зворушлива мить відбулася на стадіоні "Авангард" під час перерви між таймами і потрапила на фото та відео.

Дівчина відповіла "Так" своєму коханому. Про це повідомляють на сторінці футбольного клуба "Верес".

Владислав проходив службу на Донецькому та Курському напрямках, де виконував бойові завдання із захисту територіальної цілісності України. Після повернення з фронту військовий вирішив зробити важливий крок у своєму особистому житті.

Футбольний клуб потурбувався про особливий подарунок для закоханих. Владислав та Оксана отримали абонементи на всі домашні матчі команди у сезоні 2024/2025. Присутні на стадіоні вболівальники підтримали молоду пару оплесками.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Рівному місцевий "Верес" влаштував невелику акцію перед матчем. Футболісти з’явилися на полі у футболках з написом "make russia small again" (зробимо Росію знову маленькою — ред.).