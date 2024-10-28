"Золотий м’яч-2024": онлайн-трансляція церемонії (відео)

Кому дістанеться головна індивідуальна нагорода у футболі

У понеділок, 28 жовтня, у Парижі (Франція) відбудеться 69 церемонія вручення престижної футбольної нагороди — "Золотий м’яч-2024". У 2023 році перемогу в голосуванні здобув аргентинець Ліонель Мессі.

У прямому етері в Україні відеотрансляція заходу доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Початок ефіру – о 20:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція церемонії "Золотий м’яч-2024"

На заході відбудеться нагородження у 10 номінаціях.

Золотий м’яч (найкращий гравець року)

Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)

Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

Трофей Яшина (найкращий воротар року)

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)

Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)

Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)

Найкращий тренер у чоловічому футболі

Найкращий тренер у жіночому футболі

Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Цим щасливчиком став форвард "Роми" Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону". В Іспанії Артем виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону). Крім того, за трофей Лева Яшина побореться український воротар "Реала" Андрій Лунін, який блискуче замінив травмованого Тібо Куртуа у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24.

Нагадаємо, "Золотий м’яч" щорічно вручається France Football з 1956 року і вважається найпрестижнішою індивідуальною нагородою у цьому виді спорту. Цього року вперше як організатор церемонії бере участь УЄФА. В Україні за ходом церемонії можна стежити онлайн по ТБ. Додамо, що букмекери назвали головного фаворита на нагороду.