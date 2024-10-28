"Золотий м’яч-2024": онлайн-трансляція церемонії (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кому дістанеться головна індивідуальна нагорода у футболі
У понеділок, 28 жовтня, у Парижі (Франція) відбудеться 69 церемонія вручення престижної футбольної нагороди — "Золотий м’яч-2024". У 2023 році перемогу в голосуванні здобув аргентинець Ліонель Мессі.
У прямому етері в Україні відеотрансляція заходу доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Початок ефіру – о 20:00 за київським часом.
Онлайн відеотрансляція церемонії "Золотий м’яч-2024"
На заході відбудеться нагородження у 10 номінаціях.
- Золотий м’яч (найкращий гравець року)
- Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)
- Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
- Трофей Яшина (найкращий воротар року)
- Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
- Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)
- Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)
- Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)
- Найкращий тренер у чоловічому футболі
- Найкращий тренер у жіночому футболі
Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Цим щасливчиком став форвард "Роми" Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону". В Іспанії Артем виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону). Крім того, за трофей Лева Яшина побореться український воротар "Реала" Андрій Лунін, який блискуче замінив травмованого Тібо Куртуа у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24.
Нагадаємо, "Золотий м’яч" щорічно вручається France Football з 1956 року і вважається найпрестижнішою індивідуальною нагородою у цьому виді спорту. Цього року вперше як організатор церемонії бере участь УЄФА. В Україні за ходом церемонії можна стежити онлайн по ТБ. Додамо, що букмекери назвали головного фаворита на нагороду.