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"Золотий м’яч-2024": онлайн-трансляція церемонії (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Золотий м’яч-2024: Родрі та Вінісіус — головні фаворити Новина оновлена 28 жовтня 2024, 16:16
Золотий м’яч-2024: Родрі та Вінісіус — головні фаворити. Фото Getty Images, x.com/realmadriden, x.com/ballondor

Кому дістанеться головна індивідуальна нагорода у футболі

У понеділок, 28 жовтня, у Парижі (Франція) відбудеться 69 церемонія вручення престижної футбольної нагороди — "Золотий м’яч-2024". У 2023 році перемогу в голосуванні здобув аргентинець Ліонель Мессі.

У прямому етері в Україні відеотрансляція заходу доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Початок ефіру – о 20:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція церемонії "Золотий м’яч-2024"

На заході відбудеться нагородження у 10 номінаціях.

  • Золотий м’яч (найкращий гравець року)
  • Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)
  • Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
  • Трофей Яшина (найкращий воротар року)
  • Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
  • Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)
  • Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)
  • Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)
  • Найкращий тренер у чоловічому футболі
  • Найкращий тренер у жіночому футболі

Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Цим щасливчиком став форвард "Роми" Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону". В Іспанії Артем виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону). Крім того, за трофей Лева Яшина побореться український воротар "Реала" Андрій Лунін, який блискуче замінив травмованого Тібо Куртуа у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24.

Нагадаємо, "Золотий м’яч" щорічно вручається France Football з 1956 року і вважається найпрестижнішою індивідуальною нагородою у цьому виді спорту. Цього року вперше як організатор церемонії бере участь УЄФА. В Україні за ходом церемонії можна стежити онлайн по ТБ. Додамо, що букмекери назвали головного фаворита на нагороду.

Теги:
#Футбол #Золотий м'яч #Андрій Лунін #Артем Довбик