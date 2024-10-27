"Перевзули" просто біля стадіону: український футбольний клуб "орендував" фанатів у конкурентів

Вболівальники легко змінили кольори

Незвичайний випадок трапився в українському футболі. У Першій лізі за "Епіцентр" вболівали перевдягнені фани "Агробізнесу".

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. За його інформацією, перед матчем 14 туру Першої ліги "Буковина" — "Епіцентр" автобус іншої першолігової команди "Агробізнес" привіз фанатів, які отримали екіпірування "Епіцентру" та вирушили на стадіон.

Бурбас прикріпив відповідні фотографії. Крім того, журналіст вважає, що ця "оренда" фанатів стала можлива завдяки добрим відносинам між керівниками клубів.

Вболівальники "Агробізнесу" отримують екіпірування "Епіцентру"

"Курйозні розбірки у Першій Лізі. На виїзний матч проти "Буковини" "Епіцентр" привіз підтримку у вигляді цілого автобуса фанатів. Щоправда, не своїх, а "Агробізнесу".

Хлопців "перевзули" прямо біля стадіону, роздавши прапорці потрібного кольору. Невже у них своїх уболівальників не вистачає?

Це така солідарність власників клубів? Кажуть, Олександр Герега та Олег Собуцький є бізнес-партнерами", — йдеться у повідомленні.

Матч "Буковина" — "Епіцентр" відбувся у Чернівцях і завершився у нічию з рахунком 1:1.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" програв лондонському "Арсеналу" у Лізі чемпіонів. На матчі помітили посла України у Великій Британії Валерія Залужного та вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.