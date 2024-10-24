Зірковий футболіст збірної України міг втратити ногу

Кар’єра гравця могла закінчитися так і не розпочавшись

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко розповів, що на початку своєї кар’єри міг втратити ногу. Нещодавно Каноніри без "Зіни" обіграли "Шахтар" у Лізі чемпіонів.

Відповідний коментар Зінченка наводить The Sun. Інцидент стався після того, як 17-річний Олександр пішов із "Шахтаря".

За словами Олександра, він домовився про перегляд у німецькому "Гофенгаймі", проте перед вильотом до Німеччини він пошкодив ногу. Зінченко все одно полетів, а під час перельоту попросив у стюардеси кригу, щоб зняти набряк на нозі. Дівчина принесла футболісту сухий лід, а не звичайний, через що він ледь не втратив ногу. Після прильоту до Німеччини лікар "Гоффенгайма" відправив українця до лікарні.

"Виявилося, що коли стюардеса дала мені лід, то це був сухий лід, який утричі холодніший за звичайний. Через це моя гола щиколодка зазнала впливу арктичних температур.

Німецький лікар серйозно подивився на мене та сказав: "Вам пощастило. Ви прийшли вчасно. Ще трохи – і ви могли б втратити ногу", – розповів Зінченко.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційноъ поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), після чого зіграла внічию з чехами (1:1). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".