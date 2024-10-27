Український футбольний клуб слідом за Зеленським потролив Росію кльовими футболками

Команда провела незвичну акцію перед грою

У неділю, 27 жовтня, у чемпіонаті України пройдуть вирішальні матчі 11-го туру, зокрема "Верес" приймав "Ворсклу" (2:2). Крім того, київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем".

У Рівному місцевий "Верес" влаштував невелику акцію перед матчем. Про це повідомляє пресслужба клубу в Telegram.

Футболісти з’явилися на полі у футболках з написом "make russia small again" (зробимо Росію знову маленькою — ред.). Таким чином, команда підтримала президента України Володимира Зеленського, який нещодавно вийшов в ефір у подібній футболці.

Футболісти "Вереса" перед матчем з "Ворсклою"

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, у своєму вечірньому зверненні до нації Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні 20 млрд доларів із заморожених російських активів. Свій відеоролик Зеленський записав у футболці з написом "make russia small again". Цю футболку глава держави отримав 23 жовтня під час зустрічі із представниками українського громадянського суспільства.

Володимир Зеленський отримує у подарунок футболку з написом "make russia small again"

Ця футболка є частиною продукції із символікою організації Міжнародного центру української перемоги (ICUV), створеного як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цей одяг був спеціально розроблений для міжнародних зустрічей.