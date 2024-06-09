Скандал у збірній України виявився "російським ІПСО"

У Федерації вважають, що ЗМІ допомагають російській пропаганді перед Олімпіадою

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відповіла олімпійському чемпіону Олегу Верняєву. Гімнаст нещодавно опублікував фото порваних чешок, зазначивши, що на вирішення цієї проблеми у Федерації та Захарової йде як мінімум 4 дні.

Відповідний пост Захарова опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Стелла зазначила, що Верняєв не робив офіційного запиту щодо нестачі амуніції, а Федерація спеціально для Олега придбала 30 пар чешок. А ось реакцію ЗМІ на публікацію Верняєва Захарова назвала "російською ІПСО".

"Перед Олімпійськими іграми пахне ворожою ІПСО. Я, як віцепрезидент УФГ, як президент ФСГУ та спортивний функціонер не дозволю сіяти розбрат у національній збірній команді та використовувати імена наших кращих спортсменів для дискредитації збірної команди, Федерації, Міністерства молоді та спорту України та нашої держави”, — написала Захарова.

Нагадаємо, тренер 4-разового чемпіона Європи та віцечемпіона світу зі спортивної гімнастики Іллі Ковтуна Ірина Горбачова у коментарі "Телеграфу" розповіла, що існують проблеми на рівні Міністерства та Федерації. Приміром, вона заявила, що у відрядження на змагання у Словенії замість необхідного масажиста спортивна влада відправила ще одного тренера, який числився у списках як масажист.