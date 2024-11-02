"Лезут во все щели": олимпийская чемпионка пожаловалась на россиян в спорте

Украине нельзя прекращать давление

Украина пытается максимально оказывать давление на Россию на спортивной арене. Однако представители страны-агрессора пытаются "пролезть во все щели".

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"Наше министерство проводит сейчас очень кропотливую и мощную работу и за последние полгода давление на россиян еще больше усилилось. Но, конечно, они пытаются пролезть во все щели, и расслабляться нельзя", — сказала она.

По словам Захаровой, Украине стоит добиваться еще больших санкций, однако громкие скандалы, вроде недавней истории с проведением чемпионата Украины по спортивной гимнастике, могут эти усилия подорвать.

Президент Федерации спортивной гимнастики отмечает, что подобным образом можно нивелировать усилия спортивного истеблишмента, а также подорвать доверие в международных отношениях.

Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения о том, что чемпионат Украины по спортивной гимнастике стал самым дорогим спортивным соревнованием на территории Украины из тех, которые финансируются госбюджетом после начала полномасштабной войны. Общая смета двухдневного турнира составила более 8,5 млн. грн, при этом лучшие украинские гимнасты пропустили его.

В свою очередь Захарова отметила, что организация и проведение подобных турниров с 2021 года обходятся примерно в такие же суммы.